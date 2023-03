Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch das Küchenfenster abgehauen

Dermbach (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen wollten am Donnerstagabend in Dermbach einen polizeibekannten Autofahrer nach dem Einbiegen in sein Grundstück kontrollieren, der mit einem nicht zugelassenen PKW und erfahrungsgemäß ohne Führerschein unterwegs war. Der 33-Jährige schubste einen Polizisten zur Seite, woraufhin dieser Pfefferspray einsetzte. Doch das konnte den Delinquenten nicht stoppen, er flüchtete in sein Wohnhaus, verschanzte sich in der Küche und floh anschließend durch das Fenster. Die Polizeibeamten konnten ihn zwar nicht schnappen, stellten aber das Fahrzeug sicher um weitere dieser Fahren zu verhindern. Den jungen Mann erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

