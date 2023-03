Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Suhl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schleusinger Straße in Suhl. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein und betraten anschließend eine Wohnung des Hauses. Dort entwendeten sie Gegenstände und Bargeld. Im Anschluss setzten sie ihren Beutezug im Keller des Hauses fort und stahlen ein Fahrrad und diverses Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, melden sich bitte telefonisch unter 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl.

