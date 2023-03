Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angegriffener Automat

Krayenberggemeinde (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gegen 04:00 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten älteren Modells in der Krayenberggemeinde zu schaffen. Mit einem Pflasterstein wirkten die Täter auf den Automaten ein und konnten diesen somit öffnen. Anschließend entnahmen sie die Geldkassette und machten sich aus dem Staub. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die drei dunkel gekleideten Personen konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

