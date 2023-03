Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Auto getreten

Suhl (ots)

Augenscheinlich grundlos trat am Mittwochmittag ein Passant gegen ein geparktes Auto in Suhl. Der 52-Jährige donnerte mit seinem Fuß gegen den Opel und verursachte damit einen Schaden an der Fahrertür. Der Wüterich konnte durch Polizeibeamte ausfindig gemacht werden und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

