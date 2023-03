Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

Suhl (ots)

Zu einer so genannten wechselseitigen Körperverletzung kam es Donnerstagabend in der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Suhler Friedberg. Während der Essensausgabe entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Im Außenbereich der Kantine steigerte sich diese in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der mehrere Männer leicht verletzt wurden und im Krankenhaus versorgt werden mussten. Einsatzkräfte der Bereistschaftspolizei setzten Pfefferspray ein, um die Beteiligten voneinander zu trennen. Mit weiteren Unterstüztzungskräften der Polizei konnte die Situation vor Ort beruhig werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell