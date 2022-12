Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung

Northeim (ots)

Mittwoch, 28.12.2022, gegen 18:30 Uhr

Northeim, Einbecker Landstraße

NORTHEIM(da) - Am gestrigen Abend (28.12.2022) hatte gegen 18:30 Uhr ein alkoholisierter Mann zunächst in einem Einzelhandelsgeschäft in der Einbecker Landstraße laut gepöbelt und Kunden belästigt. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad vom Tatort. Der 59-jährige Einbecker konnte noch im Nahbereich durch die hinzugezogenen Polizeibeamten festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Da der Mann während der Kontrolle zunehmend ausfallend wurde und die eingesetzten Beamten beleidigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

