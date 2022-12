Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in zwei Gartenlauben

Northeim (ots)

21.12.2022 bis 28.12.2022

Northeim, Jahnstraße und Moringen, Ahornweg

NORTHEIM/MORINGEN (da) - Zu zwei Laubenaufbrüchen an unterschiedlichen Tatorten wurde die Northeimer Polizei am gestrigen Mittwoch gerufen. Eine Tat ereignete sich zwischen dem 21.12.22 und Gestern in der Gartenkolonie "Auf dem Bären" im Bereich des Rhumekanals. Ein Maschendrahtzaun wurde beschädigt und eine Laube gewaltsam geöffnet. Die zweite Tat ereignete sich im Zeitraum 24.12.22 bis Gestern in Moringen am Ahornweg. Hier wurde eine Laube und ein angrenzender Schuppen gewaltsam geöffnet. In beiden Fällen entstand leichter Sachschaden, ein Entwendungsschaden wurde jeweils nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-7005-0 bzw. 05554-998930 bei den Dienststellen in Northeim oder Moringen zu melden.

