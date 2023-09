Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dahn (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 00.20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines PKW Ford die Bundesstraße 427 aus Richtung Hinterweidenthal kommend in Richtung Dahn. Kurz vor dem Ortseingang Dahn kam er auf regennasser Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Sträucher, gelangte auf den neben der Straße gelegenen Radweg und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne, woraufhin sich der PKW überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Am PKW, der ab-geschleppt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,89 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

