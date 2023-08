POL-PDPS: Brand zweier PKW

Dahn (ots) - Am Samstag, 19.08.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter in der Pirminiusstraße, auf dem Parkplatz des Conrad-von-Wendt-Hauses jeweils einen Reifen an sechs verschiedenen Personenkraftwagen. Der Sachschaden dürfte ca. 600.- Euro betragen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

