Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Drogeriemarkt "DM"

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.08.2023, 12:30 Uhr bis 19.08.2023, 13:00 Uhr

Ort: 66482 Zweibrücken, Hauptstraße 57

SV: Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter eine kleine graufarbene Geldbörse der Marke "Porsche" aus der mitgeführten Umhängehandtasche der Geschädigten. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den, in der Fußgängerzone befindlichen Drogeriemarkt "DM". In dem Geldbeutel befanden sich neben diversen Karten und Ausweisdokumenten auch eine größere Summe an Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.100,- EUR |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

