POL-DU: Aldenrade: Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Duisburg und der Staatsanwaltschaft Duisburg: Nach Angriff mit Hammer - Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Duisburg (ots) - Während ein 17-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters in der Nacht zu Dienstag (1. August, 00:35 Uhr) eine Spritztour machte, verursachte er einen Verkehrsunfall. Der Minderjährige befuhr die Albert-Einstein-Straße in Richtung der Wiener Straße, verlor die Kontrolle über den grauen Toyota und stieß mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos ...

