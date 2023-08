Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht mit Porsche Carrera

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.08.2023, 19:14 Uhr - 19.08.2023, 19:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Steinhauser Straße / "Turbokreisel" in Richtung Zweibrücken

SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Porsche Carrera beschädigte beim Überholen einen schwarzen Mercedes Vito. Der Mercedesfahrer befuhr die Steinhauser Straße vom "Turbokreisel" kommend in Richtung Zweibrücken. Kurz bevor sich die Fahrspur von zweispurig auf einspurig verengt, möchte der Porschefahrer den Mercedes noch überholen. Beim Überholmanöver beschädigte der Porschefahrer den Mercedes. Am Vito entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Porsche unerlaubt von der Unfallstelle. |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell