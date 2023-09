Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verlorene Bierkisten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Biebermühle (ots)

Am 02.09.2023 gegen 13:55 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer beobachten, als auf der L477 in Höhe des Freibads Biebermühle aus einem älteren Wohnmobil heraus mehrere Bierkisten auf die Fahrbahn fielen. Hierbei zersplitterten zahlreiche Flaschen, sodass die Fahrbahn in Richtung Thaleischweiler nicht mehr befahren werden konnte. Das Wohnmobil setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der zufällig an der Örtlichkeit vorbeikam, zögerte nicht lange und half u. a. mit seiner Kehrmaschine die Fahrbahn zu reinigen. Ihm und seinem Sohn gilt der Dank der Polizei Waldfischbach-Burgalben und der Straßenmeisterei. Zeugen, die Angaben zu dem Schadensverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 zu melden.|piwfb

