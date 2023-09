POL-PDPS: Illegale Baumfällung, versuchter Holzdiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am Freitagnacht, den 01.09.2023, gegen 0 Uhr stellte ein 20-jähriger Zweibrücker sein E-Bike in der Von-Rosen-Straße ab. Er parkte das grau-blaue Fahrrad der Marke Telefunken an einer Laterne im Bereich der dortigen Parkreihen und sicherte dieses mit einem Drahtschloss. Als er am folgenden Morgen gegen 7 Uhr zu seinem Gefährt zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Bike über Nacht entwendet wurde. Der Wert des Fahrrads wird auf ungefähr 1.600 ...

