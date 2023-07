Polizei Mettmann

POL-ME: Ratinger bei Verkehrsunfall verstorben - Heiligenhaus - 2307006

Mettmann (ots)

In Heiligenhaus ist am Dienstag (4. Juli 2023) ein 76 Jahre alter Ratinger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 19 Uhr fuhr der 76-jährige Mann in seinem BMW auf der Höseler Straße in Richtung Heiligenhaus. Hier geriet er links von seiner Fahrspur ab und fuhr zeitweise über den Fußgängerweg und die Gegenfahrbahn. Nachdem er an der Kreuzung Höseler Straße / Selbecker Straße / Am Ilper Bändchen eine rote Ampel überfuhr, kollidierte er auf Höhe einer Tankstelle frontal mit einem Zaun und kam auf einem Parkplatz zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Fahrmanöver glücklicherweise nicht gefährdet.

Ersthelfer holten den bewusstlosen Fahrer sofort aus seinem Fahrzeug und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Die sofort alarmierten Rettungskräfte übernahmen bei ihrem Eintreffen die Reanimation und führten diese bis zum Eintreffen im Krankenhaus fort. Dort verstarb der Ratinger wenig später.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist der Mann nicht in Folge des Unfalls verstorben, sondern aufgrund eines internistischen Notfalls, der zu dem Unfall führte.

Während der notärztlichen Versorgung und Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf der Höseler Straße weiter fließen. Der Gehweg wurde gesperrt und die Unfallstelle durch einen Sichtschutz abgeschirmt.

