Polizei Mettmann

POL-ME: Raub am Neuen Markt in Haan - Polizei ermittelt - Haan - 2307002

Mettmann (ots)

In der Haaner Innenstadt wurde am Samstagabend (1. Juli 2023) am Neuen Markt ein junger Mann von drei Personen geschlagen und beraubt.

Folgendes war geschehen:

Der 30 Jahre alte Haaner fuhr gegen 22:30 Uhr mit dem Bus in Richtung Solingen. An der Haltestelle Haan Stadtbad stiegen drei ihm unbekannte junge Männer in den Bus. Diese wies er aufgrund ihres lauten Verhaltens eigenen Angaben zufolge zurecht.

Nachdem der 30-Jährige an der Bushaltestelle Haan Markt ausgestiegen war, verfolgten die drei Personen ihn durch die Fußgängerzone, bis sie ihn auf Höhe Neuer Markt zu Boden schlugen und ausraubten.

Die alarmierte Polizei konnte die Täter im Rahmen der Fahndung leider nicht antreffen. Zu ihnen liegt jedoch die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 16 bis 22 Jahre alt - zwischen 1,75 und 1,85 cm groß - kurze Haare - arabisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

