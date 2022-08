POL-GF: Geschwindigkeitsüberwachung vor Kindergarten und Schule

Gifhorn (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht auf den vergangenen Sonntag in eine Sportsbar an der Braunschweiger Straße in Gifhorn ein. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen, die in der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen ...

