LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots) - Am Samstag, den 07.05.2022 mussten gegen 18:00 Uhr Kräfte der Feuerwehr und Polizei in die Zschernitzscher Straße in Altenburg entsendet werden. Hintergrund war ein Brandfall mit starker Rauchentwicklung in einem ehemaligen stillgelegten Betriebsgelände, wobei ein baufälliger Anbau betroffen war und letztlich einstürzte. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wobei ein Schaden im 4 Stelligen ...

