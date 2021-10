Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Sturz mit Motorrad auf der Blankensteiner Straße

Hattingen (ots)

Eine 17-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der Blankensteiner Straße in Richtung Hattingen-Stadtmitte. In Höhe der Einmündung zur Marxstraße übersah sie, aufgrund eines vor ihre fahrenden Busses, eine Rotlicht zeigende Ampel. Durch eine Vollbremsung verlor sie die Kontrolle und stürzte zu Boden. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

