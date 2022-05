Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter im Erdbeer-Verkaufsstand

Gera (ots)

Gera: Nachdem ein Zeuge gestern Abend (08.05.2022), kurz nach 19:00 Uhr den Brand eines Erdbeer-Verkaufsstandes in der Zeulsdorfer Straße in Gera mitteilte, rückten Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Es stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter offensichtlich den unverschlossenen Stand auf dem besagten Supermarktparkplatz betraten und dort eine Küchenrolle entzündeten. Die Folge war ein kleines Feuer, durch welches mehrere Holzlatten des Verkaufsstandes beschädigt wurden. Den Brand löschten die Kameraden der Feuerwehr und verhinderten so das Ausbreiten der Flammen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Brandgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

