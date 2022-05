Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 17 - jähriger fällt wiederhold auf.

Rositz (ots)

Bereits am Freitagvormittag um 11:40 Uhr wurde ein 17 - jähriger in Rositz auf einem E-Scooter in der Altenburger Straße festgestellt, ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug zu besitzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde daraufhin eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Etwas mehr als 12 Stunden später - am 07.05.2022 um 00:02 Uhr, wurde genau jener 17 - jähriger erneut festgestellt. Diesmal nutzte er in Kriebitzsch eine Simson unter dem Einfluss von Alkoholika. Aufgrund der Tatsache, dass er als Fahranfänger unter dem Einfluss von 0,2 Promille unterwegs war, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dieser muss neben der Anzeige vom Freitag nun noch mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

