Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Garagenkomplex

Meiningen (ots)

In der Zeit von Mittwochvormittag bis Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in mehrere Garagen in der Straße "Oberer Welkershäuser Weg" in Meiningen ein und stahlen Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in unmittelbarer Nähe beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei.

