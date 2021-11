Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad gegen Baum gelenkt

Schwickershausen (ots)

Donnerstagnachmittag betrat ein 61-Jähriger unbefugt ein Grundstück eines 49-Jährigen in Schwickershausen. Der Mann setzte sich auf ein dort abgestelltes Quad, fuhr los und kollidierte noch auf dem Gelände mit einem Baum. Danach nahm der 61-Jährige Reißaus. Es entstanden Schäden an Baum und Quad in Höhe von ca. 500 Euro. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

