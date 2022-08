Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

1. Kriminalitätsgeschehen

Am Abend des 26. August 2022 wurden durch aufmerksame Zeugen zwei Personen beim Diebstahl eines Fahrrades in Wittingen erwischt. In der Junkerstraße stellte die 25-jährige Geschädigte aus Wittingen ihr Fahrrad unverschlossen vor einem dortigen Restaurant ab. Dies nahmen ein 18-jähriger aus Wolfsburg und eine 16-jährige aus der Sassenburg zum Anlass, es zu entwenden. Hierbei wurden sie von zwei männlichen Zeugen aus Wittingen sowie der Geschädigten noch im Nahbereich gestellt. Die eintreffenden Polizeibeamten des PK Wittingen nahmen vor Ort eine Strafanzeige gegen die beiden Beschuldigten wegen Diebstahls auf und übergaben die 16-jährige einem Erziehungsberechtigten.

In den frühen Morgenstunden des 28. August 2022 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen auf dem Heideblütenfest in Betzhorn. Hierbei wurden zwei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren aus Wittingen durch einen 19-jährigen Beschuldigten aus Wahrenholz im Gesicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die verletzten Personen vor Ort. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In Rötgesbüttel wurde einem 24-jährigen Mann aus Braunschweig ebenfalls am frühen Morgen des Sonntages, 28. August 2022 ein fehlendes Rücklicht am Fahrrad zum Verhängnis. Dies fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Meine auf. Im Zuge der Kontrolle wurden dann noch Drogen und ein Gegenstand, der unter das Waffengesetz fällt, aufgefunden und beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz wurden eingeleitet.

2. Verkehrsgeschehen

Am Samstag, 27. August 2022 ereignete sich gegen 12:50 Uhr in Hülperode ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 38-jährige Frau aus Schwülper wollte mit ihrem PKW VW von der Okerstraße nach links auf die Bundesstraße 214 abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer mit ihrem PKW VW a.R. Braunschweig kommenden 32-jährigen Frau aus Didderse, sodass es zum Zusammenstoß kam. Alle am Unfall beteiligten Personen, inklusive eines 5-jährigen Kindes im PKW der 38-Jährigen, wurden leicht verletzt, mussten nach Begutachtung durch einen Rettungswagen allerdings keinem Klinikum zugeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Am Morgen des Sonntages, 28. August 2022 führten Beamtinnen und Beamte des Gifhorner Einsatz- und Streifendienstes im Zeitraum 07:15 Uhr bis 08:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 188 am Abzweig zum Wilscher Weg durch. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt dort 70 km/h. Hierbei wurden insgesamt sechs Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Spitzenreiterin war eine 21-jährige mit vorwerfbaren 97 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell