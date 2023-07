Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Einbruch in ein Büro - Täter geschnappt

Viersen-Rahser (ots)

Am 26.07.2023 hat es gegen 15.00 Uhr einen Einbruch in ein Büro auf dem Rahserfeld in Rahser gegeben. Ein Tatverdächtiger hebelte die Türe zu dem Objekt auf, demontierte das Messinggeländer des Treppenhauses, lud seine Beute auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Mit Fahrrad und aufgeladenem Treppengeländer wurde er durch Zeugen gesehen. Als diese den Täter dann ansprachen, stieg er von seinem Fahrrad ab und entfernte sich zu Fuß. Hierbei rannte er in die Arme unseres alarmierten Streifenteams. Bei dem Geländer-Dieb handelte es sich um einen 42-jährigen Viersener. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv mit etwa zwei Promille. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Die Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen mit in den Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. / AM (727)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell