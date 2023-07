Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - schwerer Verkehrsunfall auf der B 67 mit Vollsperrung in beiden Richtungen

Borken (ots)

Im Verlauf der Abendstunden kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B67 zwischen den Ausfahrten Borken-Ost und Borken (B70). Bei dem Verkehrsunfall geriet ein Pkw auf nasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem in Gegenrichtung fahrenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei Personen verletzt, wobei eine Person schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Versorgung der verletzten Personen wird u.a. ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, sowie für die anschließende Verkehrsunfallermittlung ist die B67 im genannten Bereich in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nachdem der Verkehrsunfall aufgenommen, die Unfallfahrzeuge abgeschleppt und die Straße gereinigt wurde, wurde die Vollsperrung der B 67 in beiden Fahrtrichtungen wieder aufgehoben.

