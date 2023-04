Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Am 11. April, gegen 09:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Erwitter Straße in Höhe des dortigen "TAKKO`s". Ein 16-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung B55. Ein roter Pkw (vermutlich ein Dacia) beabsichtigte das Gelände des Bekleidungsgeschäfts zu verlassen und übersah den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 16-Jährige stürzte. Der Pkw-Fahrer stieg sofort aus und kümmerte sich um den Jugendlichen. Nach einem Gespräch waren sich beide einig, dass alles in Ordnung war und setzten ihre Fahrt fort. Als der 16-Jährige zu Hause ankam, stellte er fest, dass er sich bei dem Sturz doch leicht verletzte. Er suchte mit seinen Eltern die Polizeiwache in Lippstadt auf. Der Fahrzeugführer konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 60 Jahre alt, wenige Haare und trug eine Brille, eine dunkelgrüne Jacke mit einer dunkelblauen Jeans. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei darum, dass sich der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin unter der Rufnummer 02941 - 91000 melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell