POL-SO: Einbruch in einen Container

Lippstadt - Bad Waldliesborn (ots) - Am 06. April, um 15:30 Uhr, kam es auf der Holzstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Cappel, der parallel zur Holzstraße verläuft. In Höhe des Triftwegs beabsichtigte die Radfahrerin die Holzstraße zu überqueren. Sie sah von links einen Kradfahrer kommen, unterschätzte aber, nach eigenen Angaben, die ...

mehr