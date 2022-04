Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger geben sich per Handy-Nachricht als Tochter aus

Selfkant-Tüddern (ots)

Wie kürzlich bereits in mehreren Fällen im Kreisgebiet, gelang es Betrügern erneut, per Handy-Chat Geld zu erbeuten. Über einen Messenger kontaktierten sie am Dienstag (12. April) eine 55-jährige Frau aus dem Selfkant und gaben vor, die Tochter der Frau zu sein und eine neue Handynummer zu haben. Anschließend folgte eine Bitte um Geld. Im guten Glauben, ihrer Tochter zu helfen, überwies die 55-Jährige einen vierstelligen Betrag an ein angegebenes Konto. Als sich die Masche als Betrug entpuppte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

