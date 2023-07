POL-BOR: Borken - schwerer Verkehrsunfall auf der B 67 mit Vollsperrung in beiden Richtungen

Reken (ots) - Tatort: Reken, Raiffeisenstraße; Tatzeit: zwischen 14.07.23, 13.00 Uhr, und 15.07.23, 09.15 Uhr; Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht zum Samstag in ein Vereinsheim an der Raiffeisenstraße ein. Der oder die Einbrecher hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und zwei Türen erheblich beschädigt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

