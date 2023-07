Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Raserei

Sieben Prozent zu schnell unterwegs

Kreis Borken (ots)

Schneller als erlaubt unterwegs - das galt in der vergangenen Woche für sieben Prozent aller Verkehrsteilnehmer, die der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken zwischen dem 6. und dem 12.07.2023 an insgesamt elf Messtellen erfasst hat. Für drei Betroffene zieht das die Konsequenz in Form eines Fahrverbotes nach sich. Daneben führte der zu starke Druck aufs Gaspedal zu 165 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 516 Mal war ein Verwarngeld fällig.

Besonders negativ ragten dabei folgende Messergebnisse heraus: innerorts mit 65 km/h statt der höchstens erlaubten 50 km/h in Rhede auf der Gronauer Straße und mit 78 km/h bei erlaubten 50 km/h auf der Stadtlohner Straße in Vreden, außerorts mit 144 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der Bundesstraße 67 in Borken sowie mit Tempo 127 statt der erlaubten 70 km/h auf der Landesstraße 570 in Legden.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Um solche Unfälle zu bekämpfen und zu verhindern, setzt die Kreispolizeibehörde Borken ihre Geschwindigkeitskontrollen weiter fort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell