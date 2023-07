POL-BOR: Vreden - Zeuge nach Unfall auf Tankstellengelände gesucht

Borken (ots) - Tatort: Borken, Neumühlenallee; Tatzeit: 13.07.2023, 01.30 Uhr; Durch ein Oberlicht in ein Gebäude in Borken eingedrungen ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag. Das Fenster war nach derzeitigem Ermittlungsstand geöffnet, als es gegen 01.30 Uhr zu dem Geschehen an der Neumühlenallee kam. Im Inneren der Pizzeria stahl der Einbrecher eine Spendenbox. Die Kripo Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) ...

