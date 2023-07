Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Zigarettendiebstahl in größerem Umfang

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Tankstellen an der Dingdener Straße und der Schaffeldstraße; Tatzeit: Mittwochabend (12.07.23);

In einem blauen Honda Civic mit polnischen Kennzeichen fuhren am Mittwoch gegen 19.35 Uhr zwei Männer auf ein Tankstellengelände an der Dingdener Straße. Sie betraten den Verkaufsraum und einer der beiden Täter lenkte den Mitarbeiter durch ein Verkaufsgespräch ab. Der andere entwendete einen Ständer mit E-Zigaretten im Gesamtwert von ca. 700 bis 800 Euro. Der Geschädigte bemerkte dies und nahm sofort die Verfolgung des Täters auf - zeitgleich wurde die Polizei informiert. Der zweite Täter flüchtete kurz darauf ebenfalls. Auf der Straße "In Bollwerks Busch" nahmen Polizeibeamtinnen den ersten Tatverdächtigen fest. Dieser hatte sein Heil in der Flucht gesucht und war über einen ca. zwei Meter hohen Gartenzaun geklettert - vergeblich. Der 28-jährigen Georgier, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, leugnete die Tat. Dies war schon wegen der Übereinstimmung mit der vorliegenden Personenbeschreibung und das Fluchtverhalten unglaubwürdig. Dass der Mann im Besitz des noch auf dem Tankstellengelände stehenden Honda Civic war, kommt erschwerend hinzu. In dem Pkw fanden die Beamten 210 in Mülltüten verpackte E-Zigaretten. Die mutmaßliche Diebesbeute und der Pkw wurden sichergestellt. Nach dem bisherigen Stand hatten die Täter am selben Abend zwei weitere Tankstellen (Schaffelstraße und Dingdener Straße) aufgesucht - in einem Fall wurden ebenfalls E-Zigaretten entwendet. Der Festgenommene wurde nach seiner Vernehmung und weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen heute wieder entlassen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Jogginghose, blaue Jacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell