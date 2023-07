Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: 12.07.23, ca., 06.35 Uhr;

Mehrere Radfahrer wurden am Mittwochmorgen nach Angaben eines Zeugen gefährdet, als ein 23-jähriger Mann aus Gladbeck mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn auf den Radweg geriet. Der Zeuge gab zudem an, dass der Mann zuvor in Schlangenlinie gefahren sei. Zu der gefährlichen Situation sei es in Höhe der Fa. Reifen Hanrath gekommen. Polizeibeamte kontrollierten den Autofahrer. Dieser war nach eigenen Angaben übermüdet. Hinweise auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum fanden sich nicht. Die gefährdeten Radfahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell