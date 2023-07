Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Motorradfahrer stürzt bei Unfall

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße / Rhader Straße;

Unfallzeit: 12.07.2023, 12.35 Uhr;

Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch in Raesfeld-Erle bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 22-Jähriger hatte gegen 12.35 Uhr die Dorstener Straße mit seinem Wagen in Richtung Dorsten befahren. Der Bocholter bremste vor einer Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Rhader Straße ab und fuhr wieder an, als das Licht auf Grün wechselte. Dabei touchierte er das Krad des vorausfahrenden 58-Jährigen - nach eigenen Angaben hatte der Autofahrer in diesem Moment auf das Display seines Navigationsgeräts geschaut. Der Motorradfahrer aus Essen drehte durch den Aufprall den Gasgriff voll auf, beschleunigte und stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro. (to)

