Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Eine leicht verletzte Person und Blechschaden bei Unfall auf der Reichenaustraße

Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechaschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Reichenaustraße passiert ist. Eine 85-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Reichenaustraße in Richtung Industriegebiet unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes beschleunigte die Frau ihren Wagen, um einem anderen Auto den Spurwechsel zu ermöglichen. Dabei fuhr die 85-Jährige in das Heck eines vor ihr verkehrsbedingt haltenden Dacias eines 59 Jahre alten Mannes. Dieser erlitt durch den Aufprall Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Mercedes entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Dacia schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

