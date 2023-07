Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - "Handwerker" wollten PIN-Code wissen

Stadtlohn (ots)

Ein mehr als zweifelhaftes Verhalten haben zwei angebliche Handwerker am Mittwoch in Stadtlohn an den Tag gelegt. Vorausgegangen war ein elektrischer Defekt, der nach einem Gewitter im Haus eines älteren Ehepaares eingetreten war. Dieses suchte per Internet nach Elektrikern und stieß auf einen entsprechenden Eintrag. Nach einem Anruf erschienen zwei Unbekannte. Zehn Minuten lang beschäftigten diese sich nach Angaben der Geschädigten mit dem Sicherungskasten im Keller, um danach eine Summe von 930 Euro in bar zu fordern.

Als der Stadtlohner sich daraufhin zur Bank begab, fuhren die beiden angeblichen Elektriker hinterher. Das Kreditinstitut hatte jedoch geschlossen. Daraufhin wollten die "Elektriker" nun den PIN-Code des Mannes erfahren. Dieser kündigte seinerseits nun an, die Polizei zu verständigen. Ihr Erscheinen mochten die beiden Unbekannten offensichtlich nicht abwarten: Sie verschwanden.

Die Polizei warnt erneut vor Praktiken wie in dem beschriebenen Fall. Wer die Dienste eines örtlichen Handwerkers in Anspruch nehmen möchte, sollte sich über die beauftragte Firma zuvor erkundigen. Gekaufte Anzeigen verschaffen manchen unseriösen Firmen einen Platz ganz oben in den Suchergebnissen im Internet. Und nicht selten geben sie sich den Anschein von Ortsnähe. Selbst gekaufte Ortsvorwahlen bei den Telefonnummern kommen vor. Weitere Informationen zum Thema gibt es auch unter www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell