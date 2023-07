Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Beim Abbiegen mit Pedelec kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße;

Unfallzeit: 12.07.2023, 17.40 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Mittwoch in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 73-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Hamalandstraße aus Richtung Wessum kommend außerorts unterwegs. Als der Vredener nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, erfasste er das Zweirad der Ahauserin: Die 52-Jährige hatte den Radweg an der Hamalandstraße in Richtung Wessum befahren. Rettungskräfte versorgten die verletzte Frau medizinisch. (to)

