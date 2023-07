Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Pommernstraße; Unfallzeit: 12.07.23, zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Verursacher am Mittwoch an einem grauen Pkw Mercedes der C-Klasse. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

