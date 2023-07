POL-HS: Schlüsselbund aus Sprinterfahrzeug gestohlen

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - In einem Windpark an der Landstraße 164 brachen Metalldiebe in zwei Windkraftanlagen und den dazugehörigen Transformatoren ein und entwendeten dort mehrere Tonnen Kupferkabel, welche sie zuvor abmontierten beziehungsweise abschnitten. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter, der sich mit der Wartung der Anlagen befasst, am Montagmorgen (3. Juli) gegen 08.15 Uhr entdeckt. Rückfragen bitte ...

