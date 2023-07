Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wegberg-Beeckerheide/-Rath-Anhoven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in zwei Wegberger Ortsteilen zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Zwischen dem 30. Juni (Freitag), 19 Uhr, und dem 3. Juli (Montag), 14 Uhr, verschafften sich Einbrecher im Sandbirkenweg gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In der Straße Am Gaskessel gerieten die Täter auf ähnliche Weise in ein Haus. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Tat ereignete sich dort zwischen Sonntagabend (2. Juli), 20 Uhr, und Montagmorgen (3. Juli), 10 Uhr.

