LPI-SHL: Erfolgreiche Taschendiebe

Eine 63-Jährige befand sich Montagnachmittag vor ihrem Hauseingang in der Friedrich-König-Straße und war gerade dabei die Eingangstür aufzuschließen, als sie plötzlich zwei Männer in ihrer unmittelbaren Nähe bemerkte. Einer der Beiden verwickelte die Dame in ein Gespräch und fragte nach einer Arztpraxis. Der andere Mann nutzte diese Gelegenheit und entnahm den Geldbeutel aus dem Einkaufstrolley der Geschädigten. Nachdem die Dame den Diebstahl bemerkte, ließ sie folgerichtig ihrer Geldkarten sperren und begab sich anschließend zur Suhler Dienststelle und erstattete eine Anzeige. Sie beschrieb die Täter wie folgt: Täter 1: - 30 - 35 Jahre alt, - 180 - 185 cm groß, - schlanke Gestalt, - dunkle kurze Haare, - dunkler Vollbart, - südländisches Aussehen, - deutschsprachig mit leichtem Akzent. Täter 2 - ca. 30 Jahre als, - etwas kleiner als Täter 1, - dunkle Haare, - südländisches Aussehen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei (03681 369-0) zu melden.

Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei erneut vor Taschendieben. Langfinger greifen überall zu, wo sich die Gelegenheit des schnellen Geldes bietet, ob in der Öffentlichkeit oder in den eigenen vier Wänden. Doch schon mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen können Sie sich schützen und einem Taschendiebstahl vorbeugen. Tragen Sie Ihren Geldbeutel, Bargeld, Kreditkarten und wichtige Dokumente, wenn möglich in den geschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. Geeignet sind auch Brustbeutel, Gürteltaschen, Geldgürtel oder Ähnliches. Seien Sie besonders misstrauisch, wenn jemand versucht Sie abzulenken. Halten Sie mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcke immer geschlossen (Verschluss zum Körper gewandt). Behalten Sie Ihre Handtasche, ihre Einkäufe und Ihr Gepäck stets im Auge. Legen Sie Ihre Handtasche oder Ihre Geldbörse niemals in den Einkaufswagen.

