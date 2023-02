LPI-SHL: Fahrrad aus Keller gestohlen

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannte Täter beschädigte in der Nacht zu Sonntag durch einen Steinwurf die Fensterscheibe einer Mietwohnung im Bereich "Neuer Friedberg" in Suhl. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

