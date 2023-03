Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der A19 - PKW mit Sommerreifen unterwegs

Linstow/BAB 19 (ots)

Am 28.03.2023, gegen 06:10 Uhr, kam es auf der BAB 19, Höhe der Anschlussstelle Linstow -West zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rostock verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW Ford. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe circa 12.000 Euro. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde durch einen RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass am PKW Ford Sommerreifen aufgezogen waren. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Bußgeldanzeige gefertigt.

Thomas Sündram

Polizeihauptmeister

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell