Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Exhibitionist am Spielplatz

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Schneidkuhle;

Tatzeit: 13.07.2023, 21.30 Uhr;

In schamverletzender Weise soll sich ein Unbekannter am Donnerstag in Isselburg-Anholt mehreren Kindern und Jugendlichen gezeigt haben. Der Mann habe sich nach Angaben der Geschädigten mit entblößtem Genital auf einem Spielplatz an der Straße Schneidkuhle aufgehalten. Abgespielt habe sich das Geschehen dort gegen 21.30 Uhr. Zur fraglichen Zeit soll auch ein sporttreibender Erwachsener zugegen gewesen sein - er kommt als möglicher weiterer Zeuge in Frage und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, sehr schlank, lichtes schwarzes Haar, vorne sehr kurz. Er trug ein dünnes dunkelblaues Sweatshirt und eine Arbeitshose oder eine Jeans; der Mann soll sich in einem weißen Van umgezogen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell