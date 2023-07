Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 13.07.2023, 17.10 Uhr;

Schwere Verletzungen haben drei Beteiligte eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Borken erlitten. Ein 49-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 17.10 Uhr auf der Bundesstraße 67 aus Richtung Borken kommend in Richtung Bocholt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hatte Starkregen eingesetzt. Der Isselburger kam im Abschnitt zwischen Borken und Rhede nach links von seiner Fahrspur ab. In Höhe der Straße Hovesweg stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines Veleners zusammen. Der 27 Jahre alte Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Per Rettungshubschrauber kam die Velenerin in eine Klinik, Rettungskräfte brachten die beiden Fahrer in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße blieb im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell