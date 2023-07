Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Raub in Wohnung - Hinweise erbeten

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 27.07.2023 hat es gegen 10.00 Uhr einen Raub in einer Wohnung auf der Clevenstraße in Vorst gegeben. Zwei unbekannte, männliche Tatverdächtige klingelten an der Türe eines 56-Jährigen und drückten ihn gewaltsam in seine Wohnung. Anschließend zwangen sie den 56-Jährigen mit einem Messer ihnen Schmuck und Bargeld auszuhändigen. Als der Tönisvorster den Forderungen nachkam, flüchteten die Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Zum einen circa 1.65 Meter groß, kräftig, trug eine schwarze Brille und eine schwarze Maske. Zum anderen etwa 1.85 Meter groß, sehr markante Wangenknochen und eine Hakennase. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (726)

