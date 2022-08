POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut...

Kaiserslautern (ots) - Dass mehrere Sachen aus dem Innenraum ihres Autos verschwunden sind, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwochmorgen festgestellt. Wie die 46-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, stand der Pkw über Nacht in der Katharinenstraße in Höhe des Hauses Nummer 33. Als sie am Morgen in den Wagen einstieg, fiel ihr auf, dass ihre Turnschuhe, ihre Regenjacke sowie eine Tasche mit diversen ...

mehr