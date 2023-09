Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter belästigt junge Frauen (09.09.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen zwei junge Frauen auf dem Parkplatz vor einer Diskothek belästigt. Gegen 5 Uhr befanden sich die beiden 24 und 22 Jahre jungen Frauen auf dem Parkplatz vor der Disco. Dort kamen sie mit einer Gruppe unbekannter Besucher in Kontakt. Ein Mann der Gruppe fasste zunächst der 22-Jährigen mehrfach an den Po und anschließend der 24-Jährigen an die Hüfte und die Brust. Nachdem ihn eine Begleiterin der jungen Frauen mit seinem Verhalten konfrontierte, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175-180 Zentimeter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, stämmigere Figur, dunklerer Teint, schwarzer Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

