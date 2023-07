Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Helmstedt (ots)

28.07.2023, 07:55 Uhr. Helmstedt, Triftweg. Gemeldet wurde ein Feuer mit Personenrettung, genauer ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Triftweg. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, in einem Kellerraum, welcher als Werkstatt genutzt wurde kam es zu einem Brand. Das Gebäude war bei Eintreffen bereits durch die Polizei geräumt. Ein Trupp ging unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung in den Keller vor. Gleichzeitig wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, so dass der Brandrauch nicht in das übrige Gebäude zieht. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, im Anschluss mussten diverse Gegenstände und Brandschutt aus dem Kellerraum ins Freie gebracht werden. Der Raum wurde anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben. Dauer: ca. 2 Stunden, Einsatzleiter: Manuel Schrader, Fotos: Feuerwehr Helmstedt

